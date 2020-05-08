Приемная дочь Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая опубликовала старые снимки со своим отчимом

На первом кадре Потам стоял возле дерева и держал красный пред , которым растянул за спиной. Алексей был в олимпийке, кепке и джинсах, а Наташка - в джинсовой куртке, стояла спереди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Потап стоял у водоема на песке и держал приемную дочку на руках. Семья улыбалась на камеру, пока их фотографировали. Снимки получились интересными и ностальгическими, ведь зделаны они еще до встречи Алексея с Каменских, после чего он стал популярным.

"Посмотри, Лёш, какие мы тут ещё другие и совсем маленькие))

Сколько , ну уже лет 19 знакомы точно, почти всю мою жизнь)

Люблю пленочные фотографии за воспоминания и теплоту. Такого нет с простыми фотографиями, сделанными на телефон, в них нет магии одного кадра и момента, возможно потому вся мода и возвращается к нам обратно, потому что чего-то не хватает)"

Ты невероятный талант - писать треки вот так , как делаешь ты - это невероятно!

Друг - стольким делилась с тобой за эти годы , а ты поддерживал и это очень ценно, - написала Наташа под фото.

Потап не сдержался и под фото написал Наташе: "Люблю тебя, малышка".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Наташа, это очень мило", "Такие милые", "Это ее папа?".

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