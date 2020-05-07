Настя Каменских поделилась новым трогательным видео со своего скромного семейного праздника с Потапом

Популярная украинская певица показала, как отметила свой день рождения на карантине в компании мужа. Как сообщает Politeka.net, новым видео Каменских поделилась на своей странице в Инстаграм.

На кадрах Настя веселится на веранде их с Потапом дома в компании своего мужа. Потап выносит любимой торт с зажженными свечами, а именинница радостно хлопает в ладоши и задувает их. Настя буквально сияет от счастья, позируя на камеру в нежном белом платье с глубоким декольте.

В подписи к видео певица выразила надежду на то, что они с Потапом смогут продолжать создавать такие счастливые воспоминания вместе.

Поклонники звезда тут же принялись комментировать ее пост.

«Ты такая счастливая, это невероятно, твоё счастье летит и попадает к нам в сердечки», «Красотка Настенька с днём рождения счастья, любви, здоровья, и быть любимой целую тебя всех благ тебе дорогая», «Красотка неимоверная!!! Счастья и исполнения желаний!», «С днем рождения принцессу», «Так нежно», «Шикарная женщина Какие же искренние эмоции. Люблю тебя безумно и с прошедшим, малышка», «Это же надо такие волосы...прям спиралька к спиральке», - пишут люди.

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