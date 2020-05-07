Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала неожиданный нежный образ

В этот раз звезда решила похвастаться новым образом. Артистка вместе с мужем находятся дома и придерживаются режима карантина. Тем не менее, это не мешает звездам активно вести свой блог в Инстаграм и делиться новыми фото и видео, пишет Рoliteka.net.

Так, сегодня Каменских представила на своей странице в Инстаграм небольшой ролик. На нем Настя покружилась в коротеньком платье с необычным мелким принтом. При этом некоторые поклнники отметили, что свободное платье напоминает им наряд для беременных. Судя по подписи, артистка собирается презентовать новый клип, который представит уже в середине мая. И состоять этот клип будет из архивных фото и видео Насти.

“Готовлю для вас нечто особенное. Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов.

Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях и вот время пришло! Получился такой тёплый и нежный видеоальбом воспоминаний. Премьера уже 15 мая! Надеюсь, вам понравится”, — интригует Каменских.

Не помешала изоляция отпраздновать звезде и свой праздник - артистка отмечала недавно 33-летие. Счастливая Каменских похвасталась модным образом.

Так, для празднования довольная звезда предпочла не укладывать волосы и показала кудрявые локоны без заколок и других украшений. На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон.

Платье довольно скромной длинны певица дополнила подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.

При этом позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday". Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.

«Привет, мой новый год ♥️ У нас с тобой столько всего впереди! Какое фото больше нравится - 1 или 2?📷», - написала звезда и тут же получила море комментариев. Многие отметили, что звезда выглядит молодо и Лорак с ее любви к пластике может позавидовать такому виду.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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