Готовлю для вас нечто особенное 😌 ⠀ Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов 🏞🌅 Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! ⠀ Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях и вот время пришло! ⠀ Получился такой тёплый и нежный видеоальбом воспоминаний. ⠀ Премьера уже 15 мая! Надеюсь, вам понравится♥️ ⠀ #NKвоспоминания #comingsoon