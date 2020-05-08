Украинская звезда Настя Каменских трогательно поздравила своего мужа Потапа с днем рождения

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, трогательный пост украинская певица опубликовала в своем микроблоге Instagram.

По словам Насти Каменских, каждое утро она просыпается с чувством бесконечной благодарности, что может обнимать, целовать и любить Потапа и быть просто рядом.

"Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька", - подытожила Каменских и опубликовала фото раздетого Потапа в компании любимой собаки.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали самого наилучшего.

"Так трогательно! Желаю, чтобы и через 50 лет вы могли Алеше повторить эти слова с такой любовью", "Вы очень крутая пара. Поздравляю обоих!", "Красавцы! Любите друг друга и никогда не расставайтесь!", "Очень красивые слова", "Алексей ! С днём рождения, желаю ещё множество новых идей и творческих успехов, семейного счастья, пополнения в семье и конечно здоровья!", "Поздравляю. Желаю всегда оставаться Гением", - написали они в комментариях под публикацией Каменских.

Ранее мы рассказывали, что Настя Каменских огорошила внешним видом после пьянки с Потапом. В частности, звезда показала свой образ после дня рождения.

На фото Настя позировала в ночной рубашке и прозрачной накидке. Волосы у певицы были распущены и вились во все стороны. Каменских улыбалась, можно предположить, что празднование 33-летия полностью удалось.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев: "Чудеса сбываются,волшебница не необычайной красоты!!!", "С днём рождения, Настюш", "Классные кудряшки, с днем рождения", "Безумно красивая".

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