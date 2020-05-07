Знаменитая модель Эмили Ратаковски взбудоражила дерзким фото в трусах
Популярная американская красотка поделилась новым откровенным снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Эмили решила похвастаться своим снимком на обложке известного журнала.
Впрочем, на этот раз речь идет не просто о кокетливом фото в нижнем белье или купальнике, а о настоящей демонстрации гражданской позиции. Дело в том, что Ратаковски позирует в белой футболке с лицом Берни Сандерса – бывшего кандидата в президенты США, уже выбывшего из гонки. Модель намеренно вытягивает футболку, как бы демонстрируя изображение на камеру.
Тем не менее в остальном красотка оказалась верной своему стилю: помимо футболки на ней только трусы. Девушка уверенно щеголяет на камеру своими обнаженными ножками.
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Поклонники Ратаковски не могли не оценить такое фото. Всего за час снимок собрал почти 150 тысяч лайков и более 500 комментариев.
До этого мы писали, что модель показала на домашнем кадре идеальную фигуру в стильном белье.
Ратаковски позировала в комнате и серьезно смотрела в камеру в момент съемки. При этом для большей пиканности девушка приспустила красные спортивные штаны, посветив нижним бельем. Обычное белье бежевого цвета состояло без принтов и кружев, однако от этого фигура Эмили не кажется хуже.
Напомним, развязная Эмили Ратаковски спустила штаны и ошеломила видом.
Как сообщала Politeka, жаркая Ратаковски околдовала видом в мужском пиджаке на голое тело.
Также Politeka писала, что подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье.