Знаменитая модель Эмили Ратаковски взбудоражила дерзким фото в трусах

Популярная американская красотка поделилась новым откровенным снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Эмили решила похвастаться своим снимком на обложке известного журнала.

Впрочем, на этот раз речь идет не просто о кокетливом фото в нижнем белье или купальнике, а о настоящей демонстрации гражданской позиции. Дело в том, что Ратаковски позирует в белой футболке с лицом Берни Сандерса – бывшего кандидата в президенты США, уже выбывшего из гонки. Модель намеренно вытягивает футболку, как бы демонстрируя изображение на камеру.

Тем не менее в остальном красотка оказалась верной своему стилю: помимо футболки на ней только трусы. Девушка уверенно щеголяет на камеру своими обнаженными ножками.

Поклонники Ратаковски не могли не оценить такое фото. Всего за час снимок собрал почти 150 тысяч лайков и более 500 комментариев.

До этого мы писали, что модель показала на домашнем кадре идеальную фигуру в стильном белье.

Ратаковски позировала в комнате и серьезно смотрела в камеру в момент съемки. При этом для большей пиканности девушка приспустила красные спортивные штаны, посветив нижним бельем. Обычное белье бежевого цвета состояло без принтов и кружев, однако от этого фигура Эмили не кажется хуже.

Напомним, развязная Эмили Ратаковски спустила штаны и ошеломила видом.

Как сообщала Politeka, жаркая Ратаковски околдовала видом в мужском пиджаке на голое тело.

Также Politeka писала, что подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье.