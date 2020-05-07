Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время на улице в необычном виде

Скандальная балерина представила серию роликов, которые немало удивили фолловеров, ведь знаменитость потрясла своими формами в нижнем кружевном белье черного цвета, которое даже не стала прикрывать халатом, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз знаменитость посветила лишним, выставив напоказ фигуру в кружевах, которые лишь состарили ее. Артистка позировала без макияжа и держала в руках своего питомца (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В роликах она, конечно же, рассказала о необычном съедобном букете, который ей подарила коллега. При этом не понятно, почему сама Анастасия рассказывает о приятной новости в довольно интимном виде. Ранее под похожими роликами фолловеры отмечали, что Анастасия постарела и "совсем сдала позиции".

«В любую непогоду ...цветы и приятные сюрпризы всегда радость!🌺🔥❤️🐣 @bab_ka #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love», - написала Анастасия.

До этого артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:

«Ну, вроде, я в форме.🤷‍♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊

И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

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