Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час на вулиці в незвичайному вигляді

Скандальна балерина представила серію роликів, які чимало здивували фоловерів, адже знаменитість вразила своїми формами в нижньому мереживній білизні чорного кольору, яке навіть не стала прикривати халатом, пише Politeka.net.

Так, в цей раз знаменитість посвітила зайвим, виставивши напоказ фігуру в мереживах, які лише зістарили її. Артистка позувала без макіяжу і тримала в руках свого вихованця (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

В роликах вона, звичайно ж, розповіла про незвичайну съедобном букеті, який їй подарувала колега. При цьому не зрозуміло, чому сама Анастасія розповідає про приємної новини в досить інтимному вигляді.

«У будь-яку негоду ...квіти та приємні сюрпризи завжди радість!🌺🔥❤️🐣 @bab_ka #анастасияволочкова #волочкова #балет #росія #я #любов #радість #квіти #щастя #ми #сонце #весна #спорт #enjoy #театр #вихідні #love», - написала Анастасія.

До цього артистка показала себе в сірому боді під час того, як позувала у ванній звично повернувшись боком, щоб продемонструвати свої форми після тренувань:

«Ну, начебто, я в формі.🤷‍♀️ Ніякої карантин не вплинув на збільшення у вазі ні грама!💃 Тому що, поки сидимо вдома, у мене з'явилося більше часу працювати над своїм тілом. Щоденні заняття та репетиції. Лазня і Купіль. Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених яйця в смятку.😊

І, може вдень, якщо проголодаюсь, з'їм зелений салат.🥬🥒😊 А як Ви харчуєтеся?🐣 Головне, не розпускайте себе і не лінуйтеся! Гімнастику можна робити і на двох квадратних метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

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