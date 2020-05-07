Знаменита українська співачка Настя Каменських показала несподіваний ніжний образ

цього разу зірка вирішила похвалитися новим чином. Артистка разом з чоловіком знаходяться вдома і дотримуються режиму карантину. Тим не менш, це не заважає зіркам активно вести свій блог в Instagram і ділитися новими фото і відео, пише Рoliteka.net.

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Готовлю для вас нечто особенное 😌 ⠀ Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов 🏞🌅 Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! ⠀ Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях и вот время пришло! ⠀ Получился такой тёплый и нежный видеоальбом воспоминаний. ⠀ Премьера уже 15 мая! Надеюсь, вам понравится♥️ ⠀ #NKвоспоминания #comingsoon

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Так, сьогодні Каменських представила на своїй сторінці в Instagram невеликий ролик. На ньому Настя покружляла в коротенькій сукні з незвичайним дрібним принтом. Судячи з підпису, артистка збирається презентувати новий кліп, який представить вже в середині травня. І складатися цей кліп буде з архівних фото і відео Насті.

“Готую для вас щось особливе. Нещодавно я переглянула свої фото та відео в телефоні. Так багато незабутніх і щасливих моментів.

Вони надихнули мене створити дуже ностальгічний кліп! Я давно мріяла випустити пісню про моїх спогадах і ось час настав! Вийшов такий теплий і ніжний відеоальбом спогадів. Прем'єра вже 15 травня! Сподіваюся, вам сподобається”, — інтригує Каменських.

Не завадила ізоляція відсвяткувати зірці і своє свято - артистка відзначала нещодавно 33-річчя. Щаслива Каменських похвалилася модним чином.

Так, для святкування задоволена зірка вирішила не укладати волосся і показала кучеряві локони без шпильок і інших прикрас.  фото артистка відображена в шовковій сукні-комбінації кольору слонової кістки і мереживною накидкою в тон.

Плаття досить скромною довжини співачка доповнила підвіскою і бежево-білими босоніжками на високому каблуці.

При цьому позувала Каменських на літньому майданчику на тлі напису "Happy birthday". Шанувальники відзначили, що співачка виглядає ніжно і жіночно.

«Привіт, мій новий рік ♥️ У нас з тобою стільки всього попереду! Яке фото більше подобається - 1 або 2?📷», - написала зірка і тут же отримала море коментарів. Багато відзначили, що зірка виглядає молодо і Лорак з її любові до пластики може позаздрити такому вигляді. 

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