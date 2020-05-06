Американская фитнес-модель Николь Амато стала популярной в социальных сетях благодаря эффектной внешности, пышным формам и абсолютному отсутствию стыда
В этот раз в сторис на своей Instagram-странице Николь поделилась пикантными кадрами у бассейна, пишет Рoliteka.net.
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Амато подчеркнула свой пышный бюст и крутые бедра, надев красный купальник наподобие культового костюма Памелы Андерсон из сериала "Спасатели Малибу".
Модель как раз готовится пойти на тренировку и искупаться в бассейне.
Также на одном из последних фото Николь Амато предстала почти обнаженной, она лишь прикрыла прелести платком разных цветов. Образ модели завершили разные украшения, в том числе рисунок на руке.
Николь позировала в бежевых трусиках, которые натянула выше бедер. Модель смотрела вдаль, приоткрыв пышные и пухлые губы. Хотя Амато и скрыла живот рукой, все же нельзя не обратить внимания на ее совершенный пресс.
"Этот карантин ямайский доводит меня до безумия!!! Куда вы полетите, как только этот вирус закончится?", - поинтересовалась красотка у подписчиков.
Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".
Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.
Также Politeka писала, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини.