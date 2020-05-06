В сети обсуждают модный купальник, который едва прикрывает самые аппетитные части тела

Фото миниатюрного бикини появилось в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке была изображена модель с весьма пышными формами. На ней был надет экстремально миниатюрный купальник в леопардовый принт, который едва прикрывал ее большую грудь. Внизу интимное место было прикрыто маленьким кусочком ткани, который держался на маленьких шнурочках. Образ был дополнен темными очками, ожерельем и накинутым сверху пиджаком.

В сети из-за купальник разгорелся настоящий скандал. Многие пользователи задались вопросом, зачем нужно такое крошечное бикини, если можно смело обходиться без него. Но большинству подписчиков понравился новый тренд лета 2020 года.

«Я не думаю, что кто-то смотрел на ожерелье», «Если я надену его, стринги исчезнут под всеми слоями карантина, но я провожу это лето на своей кухне, почему бы и нет», «Безумно красивая», "Все же видно", «Очень горячо», «Прекрасное лицо, глаза, красивые губы, красивые волосы, которые выглядят фантастически», «Моя киска темнее, чем остальная часть моего тела, поэтому я уже знаю, что это не для меня», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что такие откровенные купальники очень популярны среди моделей нижнего белья.

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