Фітнес-модель Ана Чері постала в ніжному домашньому образі

Красуня опублікувала яскравий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net. Ана Чері позувала в рожевій короткій футболці, яка відкривала види на тонку талію і пружний живіт.

На футболці був принт з одним з героїв "Зоряних війн".

Також на Чері були маленькі трусики, які вона натягнула вище стегон. Можна було помітити накачані ніжки зірки і частину стегон гарної форми.

Модель розпустила хвилясте волосся. Краса Ани була підкреслена чорною тушшю і рожевим блиском на губах. Обличчя знаменитості осявала розкішна посмішка.

Загалом, зірка виглядала дуже привабливо і свіжо.

За сім годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів знаменитості, адже її постать і інша зовнішня краса гідна тільки приємних слів. "Крихітка те, що треба", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Ана Чері зробила знімок, стоячи біля дзеркала. Вона була в напівпрозорому ліфчику з мереживами і з пікантним вирізом посередині. А також на Чері були крихітні трусики-бікіні, які вона натягнула вище стегон.

Крім великих, пружних грудей не можна не звернути уваги на струнку талію і сталевий прес. Пишні стегна виглядають чудово.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в спокусливому короткому платті, яке обтягнуло її соковиті форми.

Наряд був на застібках, які розстебнулися, мабуть під тиском пишних принад зірки, здавалося все вивалюється.

Плаття було спущено з плечей, що додавало пікантності образу. Бежевий ліфчик виліз з-під наряду, засвітивши соковиті груди у всій красі.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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