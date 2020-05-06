Фітнес-модель Ана Чері постала в ніжному домашньому образі
Красуня опублікувала яскравий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net. Ана Чері позувала в рожевій короткій футболці, яка відкривала види на тонку талію і пружний живіт.
На футболці був принт з одним з героїв "Зоряних війн".
Також на Чері були маленькі трусики, які вона натягнула вище стегон. Можна було помітити накачані ніжки зірки і частину стегон гарної форми.
Модель розпустила хвилясте волосся. Краса Ани була підкреслена чорною тушшю і рожевим блиском на губах. Обличчя знаменитості осявала розкішна посмішка.
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Загалом, зірка виглядала дуже привабливо і свіжо.
За сім годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів знаменитості, адже її постать і інша зовнішня краса гідна тільки приємних слів. "Крихітка те, що треба", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, нещодавно Ана Чері зробила знімок, стоячи біля дзеркала. Вона була в напівпрозорому ліфчику з мереживами і з пікантним вирізом посередині. А також на Чері були крихітні трусики-бікіні, які вона натягнула вище стегон.
Крім великих, пружних грудей не можна не звернути уваги на струнку талію і сталевий прес. Пишні стегна виглядають чудово.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в спокусливому короткому платті, яке обтягнуло її соковиті форми.
Наряд був на застібках, які розстебнулися, мабуть під тиском пишних принад зірки, здавалося все вивалюється.
Плаття було спущено з плечей, що додавало пікантності образу. Бежевий ліфчик виліз з-під наряду, засвітивши соковиті груди у всій красі.
Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать
А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків