Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, що ховає під білим платтям

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй з подвійною активністю вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Як відомо, молода модель придбала популярність саме завдяки Инстаграму та рекламних зйомок білизни. Квітко щодня намагається публікувати сміливі і досить гарячі кадри, повідомляє Politeka.

Не став виключення та фан-аккаунт зірки - фанати представили фото, зроблене під час роботи Квітко над новою фотосесією в провокаційному вигляді. Анастасія позувала у одній лише білій сукні без білизни, під яким чітко помітні її форми.

Дівчина не стала прикривати зайве, а навпаки, виставила все напоказ і безсоромно посвітила фігурою, піднявши руки вгору і забравши світле волосся подалі від обличчя.

До цього, новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян розбурхала кадрами на пляжі. Соковита красуня позувала в салатовому купальнику, пошалив на піску. Дівчина нескромно розставила ноги. Більш того, вона не помітила, як верх бікіні "поповз кудись вгору, оголивши частина її пишного бюста.

Цей кадр особливо надихнув фанатів, адже Анастасія вдало підкреслила свої спокусливі форми. Користувачі відразу ж відзначили, що дівчина "з перчиком". І веди і не посперечаєшся.

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Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

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