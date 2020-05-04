Бывает же такое!

Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, потрясла откровенными фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых позировала в новом купальнике черного цвета и малиновой полупрозрачной накидке. Правда, либо с размерчиком не угадала, либо уж действительно трудно найти подходящий лифчик для ее достоинства космических размеров - "лямки вот-вот лопнут".

Анастасия уселась на кровати, откинувшись немного назад и оперевшись на руки. Модель показала крупным планом свое завидное богатство - такое трудно не заметить. Кроме того, на фоне внушительного бюста выделяется "осиная" талия и не менее ошеломляющие бедра.

На одном из фото Квитко игриво взглянула в камеру и томно приоткрыла рот. На другом - отвела взгляд в сторону.

За двадцать минут пост лайкнули более 21 000 человек. Модель сорвала овации в комментариях.

"Ты ангел 😍😍❤️"

"Береги себя, красавица 🌷"

"Очень-очень красивая ❤️"

"Ты великолепна, мне нравится твой купальник 🔥"

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян взбудоражила кадрами на пляже. Сочная красавица позировала в салатовом купальнике, пошалив на песке. Девушка нескромно расставила ноги. Более того, она не заметила, как верх бикини "пополз куда-то вверх", обнажив часть ее пышного бюста.

Этот кадр особо воодушевил фанатов, ведь Анастасия удачно подчеркнула свои выдающиеся формы. Пользователи тут же отметили, что девушка "с перчиком". И веди и не поспоришь.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.