Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась фигурой в крошечном купальнике

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей радовать фолловеров стильными кадрами и новыми образами. Так, на фан-аккаунте звезды появилось новое фото, сделанное на пляже во время фотосессии девушки в новом салатовом купальнике, сообщает Politeka.

Так, в этот раз молода модель показала всю себя в жаркой позе во время съемок и посветила лишним в салатовом купальнике, лишь отчасти прикрывавшим ее фигуру.

Новый кадр особо нравится фанатам, ведь Анастасия удачно подчеркнула свои выдающиеся формы, которые она совсем не скрывает. Фанаты тут же отметили, что девушка "с перчиком".

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению. Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

До этого пышнотелая модель позировала за столиком в черном купальнике, накинув на себя розовое парео. Просто феноменальные формы модели едва не выскользнули из-под миниатюрных одеяний, но все равно, она позволила рассмотреть все.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхитились ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко мужская половина ее фолловеров посчитали ее самой красивой женщиной на планете и признались, что она великолепная. Только за четыре часа ее формы смогли оценить лайками 80 тысяч человек.

Отметим, что свою популярность модель обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов, а уже в возрасте 17 лет начала карьеру модели.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.