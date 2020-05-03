Белла и Джиджи Хадид снялись в смелых образах для одного известного журнала

На первом фото позировала Белла в белом платье, частично прозрачном. Она положила руки на голову, а образ дополнила большими золотыми украшениями. Фотография получилась очень эмоциональной и интересной для журнала Vogue. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку парижского издания в Инстаграм.

Фотография собрала более 45 тысяч лайков за сутки. В комментариях фанаты активно обсуждали Беллу.

На втором снимке уже позировала Джиджи Хадид, сестра Беллы. Она показала себя в золотистом наряде и образ дополнила ярким макияжем и золотыми украшениями. Позу звезда выбрала, как и Белла.

Снимок собрал почти 51 тысячу лайков за сутки. Было и множество комментариев, где фанаты хвалили внешность девушки.

Ранее мы сообщали, что самая красивая девушка мира Белла Хадид вновь взбудоражила фанатов пикантными фотографиями.

На кадрах Белла позирует в домашней обстановке. Красотка надела блузку на голое тело, которую застегнула всего на одну пуговицу в районе груди и дополнила образ пестрыми брюками.

При этом на лице у Беллы был довольно насыщенный макияж со стрелками на веках. Свой образ красотка дополнила украшениями - в ушах большие серьги-кольца, а на шее несколько подвесок.

Сообщалось, что самая красивая женщина мира 2019 Белла Хадид показала себя и сестру.

На первом фото девушки позируют на террасе, скорее всего, в весенней одежде и держат два шарика в виде цифр 2 и 5. На втором фото Белла с сестрой совсем маленькие девочки и обнимают друг друга. На третьем фото сестры в гримерке и одна у второй лежит на колене. На других фото Белла показала самые яркие моменты из жизни со своей сестрой.

Ранее мы сообщали, что Белла Хадид не смогла застегнуть рубашку из-за больших прелестей

Также Politeka писала, что Белла Хадид не смогла застегнуть рубашку из-за больших прелестей

А еще Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних стрингах показала, как развлекается в спальне

Также Politeka сообщала, что грязная Белла Хадид стала на колени и потрясла неожиданным увлечением, видео



