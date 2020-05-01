Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, заворожила формами в рубашке
Звезда не устает демонстрировать свое тело, пишет Politeka.net. Так, в одном из последних постов красотка показала выпирающие формы без белья.
Белла нарисовала себе длинные черные стрелки на веках, чем напомнила кошечку.
Модель предстала в узкой рубашке бежевого оттенка, которая не застегивалась на пышной груди. Возможно, Белла старалась застегнуть одежду, но у нее это никак не могло получиться, ведь звезда выросла с нее.
Белла не только демонстрировала свои пикантные фото, но и снимала себя крупным планом, чтобы дать рассмотреть ее макияж.
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Всего за полчаса пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поблагодарили за столь сочные фото, и назвали ее грудь "близняшками". Также люди писали, что красотка всегда горяча и в любой одежде выглядит очень привлекательно и белье ни к чему.
Напомним, Белла Хадид предстала с влажными волосами. Модель была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.
Можно было только насладиться видами на стройное тело, а также прелестями, которые с одной стороны Белла не смогла полностью запрятать.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала в розовом бикини. Позади нее видны крылья, как у бабочек. Дополняют образ звезды очки и элегантный браслет.
«Кайфово» утверждали бы ее поклонники, однако фотографию Хадид решила выбросить в Сторис, лишив поклонников возможности что-либо сказать открыто. Саму фотографию она никак не комментировала.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".