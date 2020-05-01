Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, заворожила формами в рубашке

Звезда не устает демонстрировать свое тело, пишет Politeka.net. Так, в одном из последних постов красотка показала выпирающие формы без белья.

Белла нарисовала себе длинные черные стрелки на веках, чем напомнила кошечку.

Модель предстала в узкой рубашке бежевого оттенка, которая не застегивалась на пышной груди. Возможно, Белла старалась застегнуть одежду, но у нее это никак не могло получиться, ведь звезда выросла с нее.

Белла не только демонстрировала свои пикантные фото, но и снимала себя крупным планом, чтобы дать рассмотреть ее макияж.

Всего за полчаса пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поблагодарили за столь сочные фото, и назвали ее грудь "близняшками". Также люди писали, что красотка всегда горяча и в любой одежде выглядит очень привлекательно и белье ни к чему.

Напомним, Белла Хадид предстала с влажными волосами. Модель была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.

Можно было только насладиться видами на стройное тело, а также прелестями, которые с одной стороны Белла не смогла полностью запрятать.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала в розовом бикини. Позади нее видны крылья, как у бабочек. Дополняют образ звезды очки и элегантный браслет.

«Кайфово» утверждали бы ее поклонники, однако фотографию Хадид решила выбросить в Сторис, лишив поклонников возможности что-либо сказать открыто. Саму фотографию она никак не комментировала.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".