Ким Кардашьян покрасовалась пышной грудью в одном лифчике на домашнем фото
Знаменитая звезда американских реалити-шоу держит своих поклонников в тонусе даже на карантине. Как сообщает Politeka.net, Ким регулярно публикует в своем Инстаграм новые снимки в соблазнительных образах.
На этот раз она предстала на кадре в слитном костюме, который полностью обтянул ее соблазнительные формы. Стоить отметить, что это архивный снимок.
В кадре фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра, которые в свое время ее и прославили.
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Незабываемое зрелище сразило наповал ее поклонников. Шикарная грудь также не осталась без их внимания, и в результате снимок собрал более миллиона лайков всего за десять часов.
Отметим, что каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети.
Ранее Ким позировала на шезлонге в провокационном наряде, который не скрывал ее пышных форм.
Из одежды на Ким был купальник черного цвета, а на плечах красотки распахнутый халат в тон. Ткань обтянула все выпуклости фигуры модели, продемонстрировав, что Ким действительно находится в отличной форме. В таком лучшем ракурсе особенно хорошо видна грудь Кардашьян - действительно просто загляденье.
Напомним, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно, "идеальные".
Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян приспустила халатик и посветила своими прелестями: лучший ракурс.
Также Politeka писала, что дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы: «Что за?..».