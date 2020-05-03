Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как отдыхает на пляже

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница в очередной раз приятно удивила сеть новым образом, заставив фанатов млеть от жаркого вида. Девушка примерила модный купальник небесно-голубого оттенка с аккуратным принтом с цветными вставками на груди, сообщает Politeka.net.

Девушка, как известно, любит удивлять аудиторию провокационными и смелыми нарядами, чаще всего подчеркивающими ее стройную фигуру, которой она так гордится. В этот раз на одном из популярных фан-аккаунтов звезды появился снимок ,на котором девушка появилась в милом образе на пляже.

Эмили показала себя в естественном виде, с распущенными волосами, слегка вспушенными ветром. Примечателньо, что, как и всегда, девушка не стала укладывать волосы какими-либо средствами. Девушка, несмотря на профессию модели и частые съемки, предпочитает естественные образы.

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье.

В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки. Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру. Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах. Фанаты тут же отметили, что девушка очень даже "хороша, как чертовка".

Сообщалось, что знаменитая фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски разделась ради пикантного кадра.

Ради этого на фото красавица позировала в ванной. На заднем плане можно заметить раковину, полотенце и вешалку с белым халатом, который Ратаковски решила не надевать.

Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине

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