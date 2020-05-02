Британская модель Деми Роуз заскучала на карантине и поделилась откровенными архивными фотографиями с отдыха

Популярная инстаграм-модель, известная как «британская Кардашьян», проводит эти дни на самоизоляции без возможности устраивать фотосессии на пляжах и популярных курортах. По-видимому, Деми это надоело. Как сообщает Politeka.net, девушка заскучала и решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями с отдыха.

На первом кадре Роуз сидит на балконе роскошного отеля. При этом из одежды на ней только белый халат, кокетливо приспущенный с пышной груди, и белое полотенце на голове.

На втором фото Деми сидит на краю бассейна на фоне дикой природы. Модель позирует в белом купальнике, идеально подчеркивающем ее пышные формы.

Третий снимок тоже явно сделан на каком-то курорте. На нем Деми стоит под душем на открытом воздухе. Девушка позирует в купальнике-бикини, повернувшись к зрителям спиной.

Ранее мы писали, что Деми Роуз решила показать все свои достоинства на двух пикантных фото, сделанных у пещеры с озером. Девушка появилась перед камерами в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой.

Так, во время карантина звезда начала активно вести социальную сеть, отвечать на провокационные вопросы поклонников, проводить вопросы в социальных сетях и делиться архивными кадрами из отдыха и фотосессий. К примеру, в этот раз девушка показала себя с минимальным количеством одежды – в одной нижней части купальника.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.