Британская модель Деми Роуз заскучала на карантине и поделилась откровенными архивными фотографиями с отдыха
Популярная инстаграм-модель, известная как «британская Кардашьян», проводит эти дни на самоизоляции без возможности устраивать фотосессии на пляжах и популярных курортах. По-видимому, Деми это надоело. Как сообщает Politeka.net, девушка заскучала и решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями с отдыха.
На первом кадре Роуз сидит на балконе роскошного отеля. При этом из одежды на ней только белый халат, кокетливо приспущенный с пышной груди, и белое полотенце на голове.
На втором фото Деми сидит на краю бассейна на фоне дикой природы. Модель позирует в белом купальнике, идеально подчеркивающем ее пышные формы.
Келли Гейл из "Victoria’s Secret" поразила идеальными рельефами в купальнике: "Фантастика"
Зеленский после скандала внезапно решил задобрить украинцев деньгами: кто получит новые доплаты
Ткач и Кошевой из Квартал 95 неожиданно вляпались в скандал: "Вас посадят!", видео
"Конфискуют паспорта": Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи
Третий снимок тоже явно сделан на каком-то курорте. На нем Деми стоит под душем на открытом воздухе. Девушка позирует в купальнике-бикини, повернувшись к зрителям спиной.
Ранее мы писали, что Деми Роуз решила показать все свои достоинства на двух пикантных фото, сделанных у пещеры с озером. Девушка появилась перед камерами в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой.
Так, во время карантина звезда начала активно вести социальную сеть, отвечать на провокационные вопросы поклонников, проводить вопросы в социальных сетях и делиться архивными кадрами из отдыха и фотосессий. К примеру, в этот раз девушка показала себя с минимальным количеством одежды – в одной нижней части купальника.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.