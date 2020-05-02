Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мы звездные королевы», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном мини, выставив напоказ роскошное тело. Девушка позирует на кровати, элегантно задрав руку.

Однако ее поклонники остались лишены возможности что-либо сказать – фотографией модель поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд заинтриговала поклонников видом в одном белье в сеточк.

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в тонком полупрозрачном белье, едва прикрывающем ее фигуру. Похоже, девушка знает, как удачно привлечь к себе внимание аудитории в социальной сети Инстаграм.

Так, звезда позировала в одном боди, больше напоминающем нижнее белье и состоящим из тонкой сетчатой ткани небесного оттенка. Дополнить свой наряд модель решила коротким весенним пальто, которое завязала для вида на талии. Некоторые поклонники отметили, что наряд граничит со скромностью, а главные пикантные кадры - это "сладкое на десерт".

Отметим, что такие жаркие кадры являются козырем американской модели, за жизнь которой в Инстаграме наблюдают более девяти миллионов человек по всему миру. Эбигейл практически ежедневно старается баловать фанатов порцией легкой, а иногда и очень даже жаркой "дозой" фото, позируя в дорогом белье или вообще без него.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".