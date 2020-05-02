Фитнес-модель Ана Чери ошеломила формами в крохотном бикини

Звезда опубликовала сториз в Инстаграм, где позирует в леопардовом бикини, передает Politeka.net. Горячая красотка будто "пихала" камеру на самые сочные места.

Модель сверкала большими прелестями, на которые натянула маленькое бикини. Заметно, что купальник немного съехал снизу, засветив часть груди.

Нельзя также не обратить внимания на стройную талию знаменитости и ее упругий пресс. Тело звезды просто в превосходной форме, не зря она фитнес-модель.

Ана распустила волнистые волосы и смотрела в камеру. Пухлые губы Чери блестят на солнце, также на веках - пышные ресницы, которые придали ее образу нежности и завершенности.

Ана не только разговаривала с подписчиками, но и мило улыбалась.

Хотя видео и было обнародовано в сториз, все же можно с уверенностью сказать, что Ана собрала бы тысячи лайков массу комментариев: "Вау, какие большие груди", - написал один из фанатов.

Напомним, Ана Чери блистала в крохотном ярком купальнике, снимая себя в зеркало.

Маленький верх едва держался на большой груди звезды. Было видно, как из купальника выпирали сочные прелести.

Лямки крохотных трусиков Ана натянула выше бедер, тем самым сделав акцент на эту часть тела.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала, встав к камере вполоборота, соблазнительно выгнувшись и выпятив "пятую точку" на всеобщее обозрение.

Лавандовый короткий топ с шнуровкой на открытой спине и джинсовые штаны с высокой посадкой сделали образ знаменитой красотки горячим и эксцентричным.

Модель выбрала естественный макияж, а также выделила выразительные глаза и густо накрасила ресницы.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".