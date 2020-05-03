Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в одном белье

Фанаты звезды создали страничку, посвященную кумиру, куда регулярно выкладывают разные фото Ратаковски, сообщает Politeka.net. Так, поклонники опубликовали снимок, где модель предстала в лифчике.

Эмили позировала у окна, слегка выгнувшись. Тонкая талия и стальной пресс - выглядят так, что оторваться от красотки невозможно: "Бесовка".

Пышная грудь идеально "вписалась" в лифчик, не показывая ничего лишнего.

Эмили подняла волосы и посмотрела в камеру, она немного улыбнулась.

Кроме того, что звезда в лифчике, можно было заметить, что она также находится и в трусиках бикини.

За два часа пост собрал 20 лайков, а поскольку фото было обнародовано в еще непопулярной группе, то оно не собрало ни одного комментария.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в бикини с длинными лямками, которые обвили ее идеальную талию.

На звезде были крохотные трусики, а сверху на плечах - легкая рубашка в тон. Дополняли ее образ украшения.

Ратаковски повертелась перед камерой, трогая пышные волосы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала на одном из фото в прозрачной рубашке, которая едва прикрывала оголенную грудь, а также в крохотных плавках.

Модель распустила волосы, ее губы приоткрыты. Красотка сжала в руках края рубашки, будто планируя ее расстегнуть.

Напомним также, что Эмили Ратаковски стоит в одном черном купальнике из веревочек и клочков ткани, которые почти не прикрывают интимные места. Образ Эмили дополнила распущенными волосами, а на кадре модель стояла и смотрела в сторону от объектива.

Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине

А еще Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски оттопырила пятую точку ради жаркого кадра

Также Politeka сообщала, что влажная Эмили Ратаковски без одежды заставила всех краснеть