Сегодня супермодели уже не так популярны, как в 1990-х годах, но к ним все еще приковано внимание миллионов. Тем более, что они удачно совмещают модельную карьеру с другими творческими направлениями

Politeka.net вспомнила самых популярных и высокооплачиваемых моделей прошлого года.

Самой успешной моделью 2019 года стала Кендалл Дженнер – одна из сестер «семейства Кардашьян». Девушка не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях и демонстрировать свою идеальную фигуру.

На втором оказалась одна из сестер Хадид. 24-летняя Джиджи Хадид в 2019 году регулярно появлялась на обложках самых известных журналов и участвовала в показах известных дизайнеров.

На третьем месте по популярности в сети «плохая девчонка» современного модельного бизнеса – Кара Делевинь. Несмотря на свою неоднозначную репутацию модель часто зовут рекламировать самые дорогие бренды мира. Так, в 2019 году она стала лицом ювелирной коллекции Dior.

На четвертом месте – Крисси Тейген. Хоть сегодня она и отошла от дел, ее жизнь все еще интересуются миллионы.

Эмили Ратаковски замыкает пятерку самых успешных моделей, к которым приковано внимание миллионов. Красотка снимается в клипах, а также пробует себя в кино.

Отметим, что младшая сестричка Джиджи Белла Хадид тоже входит в топ самых популярных моделей мира. Правда, она более откровенная, чем ее сестра.

Напомним, что Кендалл Дженнер в мини-бикини залезла в кусты и блеснула безупречной фигурой: "Горячо".

Как писала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые аппетитные места: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Белла Хадид полностью разделась, оставив на себе только латексный ошейник: "Сочно, детка".