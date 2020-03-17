Супермодель Белла Хадід показала нові ефектні студійні кадри

Знаменитість зважився знятися оголеною, пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Практично портретні знімки "захопили" в кадр і трохи оголеного тіла красуні-артистки. На знімку видно груди Белли, деякі її прихильники через це вирішили, що зірка світових подіумів роздягнена повністю на фото. Деякі "тверезо" припустили, що Хадід-молодша позувала просто у відвертому горизонтальному декольте.

Як би там не було, на адресу топ-манекенниці посипалося чимало як компліментів, так і докорів. Фолловери пишуть, що нашийник на Беллі асоціює її зі свавільними непристойними дамами, інші ж упевнені, що суворий погляд Белли на фото, як і її краса в цілому не передбачали нічого вульгарного або неналежного у принципі:

"Мрію про тебе"

"Що за чорт, просто слова розсипалися"

"Беллла - красуня"

"Обожнюю"

"Соковито, крихітко"

Нагадаємо, Белла Хадід поділилася сториз. На кадрах струнка модель позувала в топі і штанях з низькою талією, крім того, зірка подіумів була явно без бра під кофтиною.

Анатомічні особливості її грудей були виразно помітні на знімку.

Хоча і можливості відкрито прокоментувати фото у фанів не було, все ж є впевненість, що вона б отримала масу компліментів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід вразила своїх шанувальників неймовірною красою. Белла постала на кадрі в звичайному светрі, але увагу шанувальників було повністю зосереджено на її зовнішності. Легкий макіяж чудово підкреслив її ідеальні риси обличчя.

Пікантності знімку вона додала, задерши оголену ногу.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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