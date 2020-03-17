Супермодель Белла Хадід показала нові ефектні студійні кадри
Знаменитість зважився знятися оголеною, пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.
Практично портретні знімки "захопили" в кадр і трохи оголеного тіла красуні-артистки. На знімку видно груди Белли, деякі її прихильники через це вирішили, що зірка світових подіумів роздягнена повністю на фото. Деякі "тверезо" припустили, що Хадід-молодша позувала просто у відвертому горизонтальному декольте.
Як би там не було, на адресу топ-манекенниці посипалося чимало як компліментів, так і докорів. Фолловери пишуть, що нашийник на Беллі асоціює її зі свавільними непристойними дамами, інші ж упевнені, що суворий погляд Белли на фото, як і її краса в цілому не передбачали нічого вульгарного або неналежного у принципі:
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"Беллла - красуня"
"Обожнюю"
"Соковито, крихітко"
Нагадаємо, Белла Хадід поділилася сториз. На кадрах струнка модель позувала в топі і штанях з низькою талією, крім того, зірка подіумів була явно без бра під кофтиною.
Анатомічні особливості її грудей були виразно помітні на знімку.
Хоча і можливості відкрито прокоментувати фото у фанів не було, все ж є впевненість, що вона б отримала масу компліментів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід вразила своїх шанувальників неймовірною красою. Белла постала на кадрі в звичайному светрі, але увагу шанувальників було повністю зосереджено на її зовнішності. Легкий макіяж чудово підкреслив її ідеальні риси обличчя.
Пікантності знімку вона додала, задерши оголену ногу.
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