Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, опубликовала горячее фото

Звезда часто радует поклонников яркими снимками в купальниках, передает Politeka.net. Так, в одном из последних сторизов модель предстала в леопардовом бикини, которое едва прикрывало сочные места.

Деми позировала на сетке посреди зеленых деревьев, она подогнула ножки под себя. Красотка скинула с себя белую рубашку и слегка нагнулась, выпятив свои ягодицы: "Вау, какое тело".

Деми закинула волосы набок и засветила круглую серьгу в ухе. Роуз посмотрела вниз и приоткрыла губы, что сделало фото более горячим.

Снимок получился очень ярким и смелым. Красотка продемонстрировала не только пышные груди и бедра, но и зацепила тонкую талию. Видно, что фигура очень подтянутая.

"Я люблю Бали", - подписала сториз известная модель.

Данное фото хоть и было опубликовано в сториз, все же, можно утверждать, что оно бы набрало масу лайков и комментариев.

Напомним, Деми Роуз затянула свои впечатляющие размеры в одно лишь кружево. Красотка позировала посреди яхты, за ее спиной можно увидеть необъятный океан.

Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд, который подчеркнул каждый изгиб ее аппетитных прелестей. Кружевной купальник едва прикрывает женственные изгибы, но девушка совершенно не стесняется этого.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала видео в сториз, на котором поет зажигательную песню. При этом, она изгибается в соблазнительных позах, которые в лучшем свете, показывают ее фигуру.

На кадрах она позировала в тесном топе, который идеально подчеркнул ее пышные формы. Ее прелести настолько большие, что едва не разорвали топик.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.