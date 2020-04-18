25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз порадовала поклонников откровенным снимком
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном наряде.
Деми никогда не стеснялась показывать свои роскошные формы во всех ракурсах. На этот раз модель восхитила фантастическим видом в обтягивающем платье нежно-голубого оттенка.
Наряд выгодно подчеркнул пленительные изгибы ее тела: от зоны декольте невозможно отвести взгляд.
Красотка нанесла макияж в корчинево-золотистых тонах и распустила длинные волосы. Она наклонила голову и мило улыбнулась.
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"Если вы не стоите за что-то, вы влюбитесь во что угодно. 💙 @fashionnova fashionnovapartner", - подписала фото Роуз.
За считанные часы пост собрал более 220 000 "лайков", а также уйму комплиментов в комментариях:
"Выдающаяся 👌😍"
"🌹красивая😍"
"...с ее очаровательной улыбкой, которая меняет жизнь всего мира"
"Пожалуйста, поделитесь с нами, как вы ухаживаете за кожей 😩💗"
"Ты такая стильная и красивая🥰"
"О, господи 😮"
"Вкусная, как яблочный пирог"
"Ад, какая милашка🔥❤️💓"
Ранее мы сообщали, Деми пустилась во все тяжкие, устроив экстравагантную фотосессию на берегу океана. Снимки тут же появились на ее фан-страничке. Модель полностью разделась, чем не ан шутку взбудоражила миллионы пользователей.
Девушка позировала, сидя на коленях и повернувшись к камере спиной, соблазнительно выгнув спинку. Роуз кинула игривый взгляд, томно приоткрыв рот.
«Кто посмеет сказать, что она не сексуальная? Наслаждайтесь», - говорится в сообщении фан-странички.
Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.