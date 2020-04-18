25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз порадовала поклонников откровенным снимком

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном наряде.

Деми никогда не стеснялась показывать свои роскошные формы во всех ракурсах. На этот раз модель восхитила фантастическим видом в обтягивающем платье нежно-голубого оттенка.

Наряд выгодно подчеркнул пленительные изгибы ее тела: от зоны декольте невозможно отвести взгляд.

Красотка нанесла макияж в корчинево-золотистых тонах и распустила длинные волосы. Она наклонила голову и мило улыбнулась.

"Если вы не стоите за что-то, вы влюбитесь во что угодно. 💙 @fashionnova fashionnovapartner", - подписала фото Роуз.

За считанные часы пост собрал более 220 000 "лайков", а также уйму комплиментов в комментариях:

"Выдающаяся 👌😍"

"🌹красивая😍"

"...с ее очаровательной улыбкой, которая меняет жизнь всего мира"

"Пожалуйста, поделитесь с нами, как вы ухаживаете за кожей 😩💗"

"Ты такая стильная и красивая🥰"

"О, господи 😮"

"Вкусная, как яблочный пирог"

"Ад, какая милашка🔥❤️💓"

Ранее мы сообщали, Деми пустилась во все тяжкие, устроив экстравагантную фотосессию на берегу океана. Снимки тут же появились на ее фан-страничке. Модель полностью разделась, чем не ан шутку взбудоражила миллионы пользователей.

Девушка позировала, сидя на коленях и повернувшись к камере спиной, соблазнительно выгнув спинку. Роуз кинула игривый взгляд, томно приоткрыв рот.

«Кто посмеет сказать, что она не сексуальная? Наслаждайтесь», - говорится в сообщении фан-странички.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.