Селена Гомес похвасталась новым фото со съемок в соблазнительном наряде

27-летняя американская певица и актриса часто радует своих поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она опубликовала селфи со съемочной площадки своего нового клипа.

На фото, сделанном в гримерке, Гомес позирует в роскошном черном платье, однако, к сожалению, в кадр попала лишь его верхняя часть. Наряд приковывает к себе внимание глубоким декольте и оригинальной вставкой из полупрозрачной сетки.

На фото Селена кокетливо поправляет волосы рукой, свободной от камеры.

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами и написали, что она с каждым днем становится все более красивой. Всего за час ее фото набрало почти четыре миллиона лайков.

Напомним, ранее мы писали о фото, на котором Гомес предстала в белом платье ткань которого походит на шелк. Легкий наряд обтянул тело знаменитости. Пышная грудь и тонкая талия четко выделялись, благодаря обтягивающему откровенному наряду.

Тонкие бретельки платья добавили образу некой пикантности.

Селена распустила свои недлинные волнистые волосы и посмотрела в камеру. Трудно рассмотреть макияж артистки, но точно заметно, что выглядит она шикарно: "Настоящая красотка".

Селена вытянула руки назад и положила их на кресла.

Напомним, Селена Гомес затянула аппетитные прелести в белый шелк.

Как сообщала Politeka, яркая Селена Гомес взбудоражила своей красотой: "Взгляд хищницы".

Также Politeka писала, что Селена Гомес сверкнула идеальным телом в черном боди: "Шикарна до невыносимости".