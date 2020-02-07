Известная американская певица Селена Гомес продемонстрировала фигуру в боди

Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Селена позировала в черном боди с рюшками. На талии артистки сверкал пояс, состоящий из бус и других украшений с надписью.

Наряд с глубоким декольте Селена предусмотрительно прикрыла рукой.

Девушка наклонилась к фотографу, віпятив губы. Волосы звезды развеял ветер.

На руках у нее были большие розовые перчатки.

Также заметна небольшая татуировка на бедре.

Образ Гомес завершил макияж с голубыми тенями на глазах. В общем, она шикарна до невыносимости.

По всей вероятности, артистка позировала на большой высоте, ведь под ней открывался вид на крыши зданий.

"Пока", - подписала фото Селена.

За 18 часов пост знаменитости собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев.

Артистку назвали ангелом, горячей красоткой и идеальной.

Ранее мы писали, что летом Селена Гомес находилась в Италии и сфотографировалась в лодке. Певица выбрала черное платье с крупными красными цветами и горошком, а также с длинными рукавами. Пышную грудь знаменитости приоткрыло глубокое декольте.

Селена смотрит в камеру, на ее лице практически нет макияжа, лишь видны красивые длинные ресницы. Также невозможно не заметить ножки Гомес.

Напомним, Селена Гомес проходила реабилитацию, восстанавливая свое психологическое состояние.

Отметим, Селена является третьей по популярности звездой в Instagram после Криштиану Роналду и певицы Ариана Гранде.

«Соцсети вводят меня в депрессию. Они заставляют меня по-другому смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо", - заявила летом артистка.

Ранее сообщалось, что в начале лета 2019 года папарацци заметили звезду на улицах Лос-Анджелеса. Девушка прошлась по магазинам, а потом встретилась с подругами.

Селена для своего выхода выбрала розовую толстовку Fear Of God (это марка из Лос-Анджелеса, основателем которой является Джерри Лоренцо), белые штаны и кеды Puma.

Артистка выглядела не очень хорошо. в сравнении с сегодняшним телосложением.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон