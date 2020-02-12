Известная американская певица Селена Гомес удивила внешностью вблизи

Красотка показала несколько селфи в сети, на которых продемонстрировала свой новый макияж и прическу в стиле Мерилин Монро. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Селена Гомес накрутила крупные кудри, а также сделала макияж в стиле 90-х: яркая персиково-карамельная помада, стрелки и золотые тени. Брови она почти не трогала.

Красотка дополнила свой образ массивными серьгами под золото, а одета она была в серый обычный свитер под горло.

Явно красотка только собиралась куда, а одеваться решила в последнюю очередь.

Она опубликовала три селфи, похожих друг на друга, но в разных позах: на первом она опустила подбородок, и смотрит в камеру немного из-под лба, сделав «взгляд хищницы», на втором – откинула подбородок и приоткрыла губы, а на третьем селфи наклонила голову и слегла приподняла уголки губ.

Несмотря на «обычность» новых фото на страничке знаменитой певицы, ее селфи набрали свыше 3,2 миллионов отметок «мне нравится» и сотни тысяч комментариев.

Под фото поклонники Селены подарили ей много комплиментов.

«Любимая прическа», «за кулисами следующего музыкального клипа.? .. да систер», «Красивая», «Вау», «ты одна на миллиард, детка 😏», «самая красивая женщина в мире», «Твой цвет сияет, твои волосы похожи на цветы, и мне нравится, как ты одеваешься в такой свитер», «Ваша красота вечна и всегда исходит изнутри, показывая нам истинную красоту. Вы – удивительная молодая женщина, гордящаяся тем, что вы пережили. Всегда оставайтесь верными себе, и вы никогда не ошибетесь.», – пишут пользователи сети в комментариях Селены.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

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