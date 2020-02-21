Известная американская певица Селена Гомес позировала в театре

Звезда предстала в белом платье ткань которого походит на шелк, пишет Politeka.net. Легкий наряд обтянул тело знаменитости. Пышная грудь и тонкая талия четко выделялись, благодаря обтягивающему откровенному наряду.

Тонкие бретельки платья добавили образу некой пикантности.

Селена распустила свои недлинные волнистые волосы и посмотрела в камеру. Трудно рассмотреть макияж артистки, но точно заметно, что выглядит она шикарно: "Настоящая красотка".

Селена вытянула руки назад и положила их на быльца сидений.

Девушка выпрямила плечи и выставила вперед ножку, немного согнувши.

Свет освещал звезду сзади.

"Мне нелегко поверить, но я иду туда", - подписала певица фото.

За 11 часов пост Селены собрал почти четыре миллиона лайков и много комментарипев.

Пользователи сети написали, что Селена выглядит чудесно, ей очень идут это платье и прическа. Несмотря на черно-белое фото, яркую внешность артистки нельзя не заметить, она просто идеальна.

Ранее мы писали, что Селена Гомес сделала селфи в сети, на которых продемонстрировала свой новый макияж и прическу в стиле Мерилин Монро.

Селена Гомес накрутила крупные кудри, а также сделала макияж в стиле 90-х: яркая персиково-карамельная помада, стрелки и золотые тени. Брови она почти не трогала.

Несмотря на «обычность» новых фото на страничке знаменитой певицы, ее селфи набрали свыше 3,2 миллионов отметок «Мне нравится».

Ранее сообщалось, что Селена Гомес позировала в черном боди с рюшками. Наряд с глубоким декольте артистка предусмотрительно прикрыла рукой.

Девушка наклонилась к фотографу, выпятив губы. Волосы звезды развеял ветер.

Образ Гомес завершил макияж с голубыми тенями на глазах. В общем, она шикарна до невыносимости.

По всей вероятности, артистка позировала на большой высоте.

Напомним, Селена Гомес позировала в черном платье с крупными красными цветами и горошком. Пышную грудь знаменитости приоткрыло глубокое декольте.

Селена смотрела в камеру, на ее лице практически нет макияжа, лишь видны красивые длинные ресницы.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон