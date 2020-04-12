Світська левиця, актриса і модель Періс Хілтон поділилася відвертим знімком з модного показу

Архівне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На фото Хілтон стоїть в екстремальному міні і мікро топі, оголивши свій живіт і ноги. Волосся дівчини зібрані в незвичайну зачіску, а очі підведені яскравими синіми стрілками. Видно, що Хілтон перестаралася з автозагаром.

«Спуск по злітно-посадковій смузі під час #FashionWeek», - написала зірка, додавши, що по п'ятницях публікує архівні фото.

Крім цього, Хілтон поділилася фото з Брітні Спірс, яка також була на цьому показі. Цікаво, що Брітні теж одягнена в маленький топ, який оголює її живіт. Судячи з одягу знаменитостей, захід проходив в кінці 2000-х, коли Спірс і Хілтон були на піку популярності.

Пост Хілтон зібрав понад 460 тисяч переглядів. В коментарях залишили безліч компліментів зірці.

«Люблю тебе так сильно принцеса», «Ідеальне тіло», «Люблю тебе, Періс», «Так! Неонова краса», «Королева», -- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 39-річна Періс Хілтон опублікувала фото, поставши в спокусливому вигляді. Модель з'явилася на знімку в нижній білизні. Білий ліфчик був прозорим з боків і ледь прикривав груди. Зірка позувала, витончено вигнувшись. За її спиною були домальовані крила ангела.

Нагадаємо, що раніше ми писали про найгірші вбрання знаменитостей: Кіра Найтлі в бабусиному платті та простачка Періс Хілтон.

Як повідомляла Politeka, наречений Періс Хілтон розповів про майбутнє весілля.

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