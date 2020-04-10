39-річна епатажна телеведуча і спадкоємиця мережі готелів Hilton, Періс Хілтон, опублікувала фото, поставши в спокусливому вигляді

Зірка порадувала шанувальників своєю стрункою фігурою в нижній білизні, пише Рoliteka.net.

Білий ліфчик був прозорим з боків і ледь прикривав груди. Від нього спускалися лінії тканини до трусиків. Останні не втрималися на сідницях і трохи приспустити, засвітивши найінтимніше. Таким чином знаменитість виявилася без нижньої білизни.

Періс позувала, витончено вигнувшись. За її спиною були домальовані крила ангела. Коротке волосся ніби роздував вітер, через що можна було побачити блискучу сережку у вусі.

Періс дивилася в камеру зверху, на її повіках - зелені тіні, вона розплющила глянцеві губи.

Фото вийшло ніжним і у той же час дуже гарячим.

За кілька днів пост отримав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів кумиру. Комусь не вистачало слів і він писав просте: "Вау, ти ангел!", а хтось зізнавався в любові, стверджуючи, як Періс прекрасна на цьому фото.

Нагадаємо, в минулому році Періс Хілтон відсвяткувала свій день народження.

Як відомо дівчина підходить до рубежу 40-річчя, однак досі заміж не вийшла. За інформацією зарубіжних ЗМІ, шоу-діва тричі отримувала пропозиції руки і серця.

Починала Хілтон свою кар'єру в модельному агентстві нинішнього президента США Дональда Трампа. Інтерес таблоїдів до її персони не вщухав з початку 21 століття і протягом наступних 10 років.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2019 року помер 91-річний власник мережі готелів Hilton Баррон Хілтон. На своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер онука Баррона Періс Хілтон розмістила скорботний твіт.

«Я глибоко засмучена смертю мого діда Баррона. Він був легендою...", - написала вона.

Нагадаємо, Періс Хілтон стала жертвою хакерів, вкрадені відверті знімки.

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