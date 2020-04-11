Популярная супермодель Белла Хадид сверкнула лишним в одном кружевном платье без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует возле подиума, схватившись за нож. Как можно заметить, модель в одном кружевном наряде, из-под которого виднеется роскошный бюст Хадид.
А на другом снимке модель позирует во время прогулки по городу в наряде с вырезом, который подчеркивает ее роскошные формы.
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Однако, поскольку снимки были выброшены в Сторис, ее фанаты были лишены возможности что-либо сказать.
Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в интересном образе.
Красотка часто делится откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует свои прелести. Звезда разместила снимок в сториз, на котором предстала в интересном наряде.
Белла красовалась в одежде, которая напоминало платье с пикантными вырезами. Наряд едва прикрывал грудь Беллы, и эффектный вид сбоку давал полюбоваться стройной талией и прессом знаменитости. Тонкая бретелька едва держалась на плече и не соскальзывала.
Далее следовал кусок ткани на талии и длинный вырез в районе юбки, открывающий вид на стройную ножку звезды.
На ногах Хадид - черные лаковые сапоги.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".