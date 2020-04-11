Звезда превзошла сама себя

Популярная супермодель Белла Хадид сверкнула лишним в одном кружевном платье без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует возле подиума, схватившись за нож. Как можно заметить, модель в одном кружевном наряде, из-под которого виднеется роскошный бюст Хадид.

А на другом снимке модель позирует во время прогулки по городу в наряде с вырезом, который подчеркивает ее роскошные формы.

Однако, поскольку снимки были выброшены в Сторис, ее фанаты были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в интересном образе.



Красотка часто делится откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует свои прелести. Звезда разместила снимок в сториз, на котором предстала в интересном наряде.

Белла красовалась в одежде, которая напоминало платье с пикантными вырезами. Наряд едва прикрывал грудь Беллы, и эффектный вид сбоку давал полюбоваться стройной талией и прессом знаменитости. Тонкая бретелька едва держалась на плече и не соскальзывала.

Далее следовал кусок ткани на талии и длинный вырез в районе юбки, открывающий вид на стройную ножку звезды.

На ногах Хадид - черные лаковые сапоги.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".