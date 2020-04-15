Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является победительницей конкурса «Мисс Бум Бум», показала идеальную фигуру без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Удаляю свой лучший контент», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортес позирует без белья, прикрывая интимные места рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какие изгибы», «королева», «божественное тело», «вау, какое загляденье», «Это слишком горячо», «богиня!», «невероятная красотка!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, недавно в Мексике состоялся конкурс «Мисс бум-бум», в рамках которого десятки девушек со всего мира боролись за звание самых красивых ягодиц. В 2020 году соревнования впервые вышли на международный уровень. Почетный титул достался именно Сьюзи Кортез. До этого ее ягодицы признали лучшими в 2015 году.

Ранее Сьюзи Кортез выложила откровенное фото специально к Пасхе. Она надела кроличьи ушки, а свою главную гордость обмазала шоколадом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, обладательницу самых красивых ягодиц застукали с Месси: пикантные фото взорвали сеть.

Как сообщала Politeka, обладательница самых красивых ягодиц изогнулась в горячей позе: «Такая чувственная».

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