Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является победительницей конкурса «Мисс Бум Бум», показала идеальную фигуру без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Удаляю свой лучший контент», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кортес позирует без белья, прикрывая интимные места рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
"Развелась": почерневшая Ивлеева из "Орла и решки" ошарашила заявлением, вот почему Элджея давно никто не видел
Пенсии украинцев пересчитают по новой схеме: чего ждать уже в мае, важное уточнение
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности: «Другой человек»
Экс-звезда ВИА-Гры раскрыла грязные подробности скандала с Меладзе: "У Кости больше не стоит"
«Вау, какие изгибы», «королева», «божественное тело», «вау, какое загляденье», «Это слишком горячо», «богиня!», «невероятная красотка!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, недавно в Мексике состоялся конкурс «Мисс бум-бум», в рамках которого десятки девушек со всего мира боролись за звание самых красивых ягодиц. В 2020 году соревнования впервые вышли на международный уровень. Почетный титул достался именно Сьюзи Кортез. До этого ее ягодицы признали лучшими в 2015 году.
Ранее Сьюзи Кортез выложила откровенное фото специально к Пасхе. Она надела кроличьи ушки, а свою главную гордость обмазала шоколадом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, обладательницу самых красивых ягодиц застукали с Месси: пикантные фото взорвали сеть.
Как сообщала Politeka, обладательница самых красивых ягодиц изогнулась в горячей позе: «Такая чувственная».
Также Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц разделась и показала все свое великолепие: горячие кадры.