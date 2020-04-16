29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, показала свою главную гордость во всей красе

Звезда позировала у бассейна, выгнувшись и выставив пятую точку, передает Politeka.net. На модели - едва заметные крохотные трусиси-бикини. Модель без стеснения выставила свои нереальные размеры.

Также Кортес надела белую футболку, которая имела неаккуратный вид. Она спустила верхнюю одежду с плеча, оголив прелести без белья, при этом скрыв самое интимное.

Кроме того на модели были розовое носочки.

Завершили образ различные украшения в ушах и на руке.

На одном из фото Кортес встала на четвереньки и выставила пятую точку. А на другом повернулась спиной к фотографу и посмотрела в камеру томным взглядом.

За 14 часов посты собрали десятки тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети сообщили, что красотка по праву получила свой титул и ягодицы у нее действительно очень красивые. Также пользователи сети сделали комплименты откровенному образу Кортес и некоторые признавались в любви.

Напомним, на одном из недавних снимков Сьюзи Кортес также встала на четвереньки.

На звезде были только меховое боа и трусики-бикини.

Сьюзи позировала на кровати, надев туфли на шпильке. Горячий образ модели завершили аксессуары.

Звезда приоткрыла рот, приложив палец к губам и посмотрела вдаль.

За шесть часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в образе пасхального кролика, но из-за наряда, ее можно было сравнить с кроликом Playboy.

К сожалению, на видео модель не показала то место, за что ее так любят во всем мире.

Облачилась Кортес в купальник бирюзового цвета, который подчеркнул ее феноменальную грудь.

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