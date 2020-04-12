Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показалась в пикантном мини-белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Абсолютная женщина-мечта. Фантастические изгибы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это что-то нереальное. Нельзя иметь настолько роскошное тело», «Богиня!», ««Хорошая кошечка, помурчи», «это слишком горячо для меня», - пишут они.

Уточним, что Эбигейл Рэтчфорд из Пенсильвании вынуждена была работать на трех работах, чтобы платить по счетам. Но все изменилось, когда она создала свою страницу в Instagram и начала работать фотомоделью.

Несколько дней она не радовала пользователей сети новыми снимками, но недавно она решила напомнить, чем умеет искушать мужчин. На видео девушка продемонстрировала свои знаменитые необъятные формы, которые она попыталась вместить в крохотный купальник, но вышло это у нее явно с трудом.

Так, она предстала перед пользователями сети лишь в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул красоту ее фигуры, сделав акцент на тонкой талии и аппетитных прелестях. Свои темные локоны красавица распустила по плечам, а на лице использовала макияж с акцентом на губах.

Пользователи сети были просто счастливы увидеть новый пост от своей любимицы, поэтому комментаторы не скупились на комплименты. Многие отмечали, что получают чистое блажество от таких пикантных кадров, а также то, что им сразу становится горячо.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".