Эмили Ратаковски оригинально поздравила поклонников с Пасхой, показав себя в образе соблазнительного зайчика

Популярная модель и актриса продолжает радовать своих фанатов снимками в пикантных образах. Так, красотка решила поздравить фанатов с Пасхой, поделившись с ними своими фотографиями в костюме зайчика. Как сообщает Politeka.net, соответствующие фото Ратаковски опубликовала в разделе Сториз на своей странице в Инстаграм.

На снимках красотка позирует в откровенном нижнем белье с поясом для чулок и розовыми чулками. Ее образ дополняет кокетливый ободок с заячьими ушками. На заднем фоне можно увидеть пасхальные корзинки и традиционный американский символ Пасхи – кролика, который на тематических снимках Ратаковски почему-то оказался закован в наручники.

На одном из фото Ратаковски позирует спиной к камере, демонстрируя зрителям свои подтянутые ягодицы в соблазнительных стрингах.

Примечательно, что снимки были сделаны на Пасху в прошлом году, однако сейчас из-за карантина модель решила напомнить о них.

До этого мы писали о том, что Ратаковски поделилась снимком, на котором она в мини-бикини стоит позади своей подруги, помогая ей завязать белье.

А на другом снимке звезда позирует с другой подругой. Обе модели в бикини игриво позируют на камеру.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.