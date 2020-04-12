Популярная модель Деми Роуз засветила пышную грудь в спортивном наряде и призналась, что скучает за тренировками

В эти дни известная инста-дива, получившая популярность как «британская Кардашьян» благодаря своим пышным формам, вынуждена сидеть дома на карантине. Красотка явно скучает за развлечениями, но не перестает радовать подписчиков регулярными обновлениями в своем Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, в разделе Сториз Роуз поделилась коротким архивным видео, которое напомнило ей о том, как она скучает по тренировкам. Ролик был снят год назад, когда Деми собиралась отправиться на занятия йогой. На видео модель демонстрирует свой спортивный костюм, состоящий из черных легинсов и короткого серого топа, который едва справляется с тем, чтобы удержать пышную грудь красотки.

Судя по приближенному кадру, занятия вынудили девушку изрядно попотеть.

В подписи к кадрам Роуз призналась, что сильно скучает по своим занятиям йогой.

До этого мы писали, что Деми опубликовала новый пост с двумя архивными фотографиями в своем Инстаграм. На них девушка позирует то ли в ванной, то ли в небольшом бассейне. Из одежды на Деми только крохотные трусики бикини, совсем не скрывающие ее пышной пятой точки, которую модель с удовольствием демонстрирует зрителям, стоя спиной к камере. На фото Роуз позирует в пол-оборота, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.

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