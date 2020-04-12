Памела Андерсон решила вспомнить молодость и продемонстрировала свои впечатляющие формы на постельном фото

52-летняя американская актриса и модель никак не хочет смирятся с возрастом, и продолжает подогревать интерес к своей персоне, публикуя в Инстаграм архивные фото из своей бурной молодости. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она поделилась на удивление нежным и чувственным черно-белым снимком.

На фото красотка лежит на кровати или диване, крепко обняв подушку. Звезда позирует в тонком облегающем платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивает все изгибы ее фигуры. Юбка наряды немного задралась вверх, обнажая стройные ножки модели. На снимке Памела выглядит очень естественно и расслаблено, глядя прямо в камеру.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее архивного фото. В комментариях люди буквально засыпали звезду комплиментами.

До этого мы писали о том, что на новом черно-белом снимке Андерсон снова предстала в откровенном образе, который демонстрирует зрителю ее соблазнительную фигуру. Модель на фото сидит на полу, подтянув под себя ноги. Памела позирует в юбке, которую она задрала вверх, обнажив подтянутую ногу, а также в светлой кофте с глубоким декольте, призванным подчеркнуть ее пышные формы.

На снимке модель слегка наклоняется вперед, тем самым еще сильнее приковывая внимание к своей груди. Глядя на такую позу так и хочется сказать модели: "прикройся".

Напомним, томная Памела Андерсон избавилась от одежды и показала, чем покорила миллионы мужчин.

Как сообщала Politeka, знойная Памела Андерсон нагнулась, рассыпав свои огромные "арбузики".

Также Politeka писала, что Памела Андерсон еле удержала свое достоинство в глубоком декольте.