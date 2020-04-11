В сети показали маму знаменитого семейства Кардашьян Крис Дженнер, которая не отстает от своих звездных дочек и также выглядит сногшибательно

Как известно, светская львица и бизнесвун Ким Кардашьян обожает свою семью. Ее микроблог в Инстаграм пестрит снимками с мужем, детьми и сестрами, а вот мамы там очень мало, передает Politeka.net

39-летняя звезда реалити-шоу решила исправить такую несправедливость и обнародовала черно-белый снимок своей мамы.

На снимке 64-летняя родительница позировала в довольно смелой, как для ее годов, позе. Сидя в постели Крис Дженнер закинула ногу на ногу, похваставшись своими стройными ногами. Женщина была в черном боди и колготках. Видно, что она не отстает от своей дочери и также выглядит великолепно.

Поклонники в восторге. Меньше чем за сутки фото набрало свыше 1 миллионов лайков и огромное количество восторженных отзывов.

Как известно, 39-летняя Кардашьян обзавелась своим собственным бизнесом и с успехом продвигает его в соцсетях. Женщине надоело работать с сестрами, поэтому она решила создать бизнес только для себя. Кардашьян продает нижнее белье с утягивающим эффектом, а также кофмфортное белье из натуральных тканей. Весь товар модель показывает на себе, участвуя в откровенных фотосессиях.

Так, на одном из последних фото Ким запечатлена лежа на песке в соблазнительном бежевом комплекте белья, который идеально подчеркивает ее выдающиеся формы.

Ким Кардашьян стала известной после выхода на американском ТВ реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сегодня Ким и ее сестры одни из самых популярных звезд в США.

Напомним, что влажная Ким Кардашьян подразнила формами в тесном топе: от таких размеров с ума сойти можно.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила пятой точкой в узких джинсах: "Бомбическая".

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