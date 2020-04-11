Американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала достоинства, опубликовав селфи в Инстаграм

Звезда не упускает возможности выставить напоказ сочные формы, пишет Рoliteka.net. В этот раз модель предстала не только в горчяем, но и в стильном образе.

Николь позировала в маске, на которой есть значки "Шанель".

Амато была в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести. Маечка обтянула упругую грудь, но насладиться видами было нелегко - ведь модель надела сумку через плечо, ручка которой закрыла самое интересное.

На шее Амато блестела цепочка с кулоном, кроме этого украшения, ее образ завершали различные браслеты, часы, очки и маникюр.

Звезда смотрела в камеру, прикоснувшись к очкам пальцами. Также на голове заметна высокая челка, или пучок волос, который модель опустила чуть ли не на лоб.

За 16 часов пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали Амато, что она прекрасна и сексуальна.

Напомним, Николь Амато позировала в Сториз в сером топе и черных лосинах. Спортивная форма идеально подчеркнула прелести модели. Тонкая талия, стальной пресс и подкаченные ножки видны невооруженным взглядом. Звезда просто несравненная.

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Стоит отметить, что у Николь красивые длинные ресницы, а также пухлые губы, которые, вероятно, совершенно не натуральные.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в коротком тесном спортивном топе, который выделил ее упругую грудь. Длина топа позволила рассмотреть стальной пресс модели.

Тонкую талию подчеркнули тесные лосины на высокой посадке.

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