40-летняя российская певица Анна Семенович потрясла публику домашними кадрами
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото и видео, на которых предстала вместе с четырехлапым любимцем, собачкой породы чихуахуа по кличке Мишель (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Анна на первом кадре расселась на полу в обтягивающих спортивных штанах серого цвета, бесцеремонно раздвинув ноги, и черной футболке. На руках певица держала любимицу, которая забавно смотрела в объектив удивленными глазами. Семенович при этом мило улыбалась. Примечательно, что звезда показала себя в домашней обстановке, с минимумом косметики на лице и растрепанными волосами.
На видео Аня держала песика за передние лапки, трясла и, якобы голосом питомца, возмущалась: "Давайте еду! Дайте поесть! Где еда?", что вышло весьма смешно.
"По многочисленным просьбам, моя Мишель ❤️ У кого из моих любимых подписчиков есть собака? Моя очень хитрая, как только начинаешь её снимать на камеру она прикидывается дико скромной и застенчивой 👼 Мишелька, вообще очень активная девочка, любит поиграть и полаять! Как ваши ведут себя перед камерой?👇🏼Или это только моя такая стесняшка 🤪 листай 👉🏼#моямишель #надомашке #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️", - написала Семенович в соцсети.
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Поклонники кинулись отвечать на вопросы Ани, засыпав ее с Мишель комплиментами:
"Прелесть какая😂 У меня не собачка, а кот. Полудурочный слегка"
"Ваша ,Мишель,чудо🤗"
"Ах как мило вы присели..."
"Такая хорошенькая!!!"
"Бедная собака😂"
"Сладкая такая❤️ у меня точно такая же Боня, только белая с чёрными пятнами"
Ранее мы сообщали, Семенович обескуражила кадрами, на которых стрижет налысо мужчину.
«Теперь у меня есть все: и лысый мужчина и новая профессия!😜😂 Главное не грустить на домашке», - подписала ролик артистка.
Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".
Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.
Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"