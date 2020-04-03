Звезда решила показать все, на что способна

Американская фитнес-модель Николь Амато удивила поклонников кадрами с оружием

Звезда опубликовала в Инстаграм фото и видео, на которых позировала не только с оружием, но и в соблазнительном виде, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель была в прозрачном топе, который натянулся на ее пышной груди. Вероятно под одеждой не было нижнего белья, что прибавило фото некой пикантности.

Также звезда позировала в трусиках, на которые были нацеплен пояс с наручниками. На одной руке блестел браслет, а во второй - модель держала пистолет.

Завершали ее образ стильные очки.

На других кадрах звезда в другом наряде, майке и шортах, стреляет из ружья, а потом целует его.

"Спасибо всем нашим героям, медсестрам и врачам в это очень трудное время. Молитвы и любви всем вам". - подписала кадры звезда.

За час пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев.

«Вау, моя девочка 🔥🔥🔥», «Черт, милашка», «Расхитительница гробниц ...👏🏻💪🏻», «Выстрелы 🔥», «Ты просто замечательная, боже мой! это так фантастично - благословения и любви тебе, ты великолепна», «Черт возьми, вы невероятно сногсшибательны, Во-первых, у вас есть такие навыки стрельбы. Во-вторых, за слова о том, что дорожите всеми медсестерами и врачами в трудное время 🙏 и что они герои 🙏 оставайтесь в безопасности, дорогая 🙏", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, Николь Амато предстала в коротком тесном спортивном топе, который выделил ее упругую грудь. Длина топа позволила рассмотреть стальной пресс модели.

Тонкую талию подчеркнули тесные лосины на высокой посадке.

Девушка на одном из кадров была в кепке, а в других распутила длинные черные волосы.

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