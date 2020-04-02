40-летняя российская певица Анна Семенович решила подбодрить поклонников на карантине будоражащими кадрами

Как известно, многие фанаты любят Семенович за оптимизм и чувство юмора. Красотка, безусловно, пользуется популярностью не только за свои певческие таланты: неоднократно темой номер один в сети становился пышный бюст Ани, а именно естественная ли у нее "красота"? Артистка неоднократно заявляла, что у нее все натуральное, более того в конце прошлого года звезда признавалась, что страдает от "гигантомастии", поэтому решилась на операцию по уменьшению размера груди (ей подкорректировали с 9 до 5 размера).

Семенович и в этот раз решила выставить напоказ свое главное достоинство. Как передает Politeka.net, певица опубликовала новое видео в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз), на котором предстала у себя на кухне, правда, в несколько необычном наряде. Вместо халата и тапочек, на Ане черные кожаные штаны, блуза с прозрачной тканью в зоне декольте и классический пиджак.

"Мы не будем паниковать, у нас все будет хорошо! Я что делаю дома? Я вот, например, сегодня приготовила потрясающую курицу... У меня обычно нет времени, чтобы заниматься домашними делами, а сейчас оно появилось... Это самое классное время немножечко заняться собой, своей душой", - поделилась артистка.

Поклонники моментально кинулись обсуждать пост Семенович и ее внешность:

"Аня ну для кого ты это всё готовишь, мне бы знать.." - "для своих близких"

"Прям, как зомбируют всех)) Покорность и подчинение... Хотя я самоизолировалась, но все это раздуто для чего-то другого"

"Какая вы дома красивая😃"



"Я тоже такую хочу,ты такая всегда или только на карантине👏😘"

"Анна , уже накидалась с утра?"

Ранее мы сообщали, Семенович растрогала сеть фото с домашним любимцем. Артистка прижала маленькую собачку к груди, улыбаясь с высунутым кончиком языка.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

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