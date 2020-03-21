Пока весь мир уходит в тотальную самоизоляцию из-за коронавируса, американская модель Ана Чери показывает всем, как поддерживать форму во время карантина

На своей странице в Instagram 33-летняя фитнес-дива опубликовала видео очередной тренировки, передает Politeka.

И если женщины будут внимательно изучать комплекс упражнений для коррекции формы бедер и ягодиц, то мужчины тоже не обойдут вниманием ролик. Модель во всей красоте показала свою выдающуюся пятую точку в облегающем спортивном наряде.

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Today’s IG Live was brought to you by @1stphorm 🙌🏼🍑 The workout will be up for the next 24 hours go give it a try! Through March 31st I will be giving away $50 to one of my followers every day. I will choose 1 winner a day and announce them in my IG stories and all you have to do is leave me a comment on my daily post. That’s it! 💫 it can be a heartfelt comment, an emoji or why you want the money, the more you comment the more I see you 👀 #iam1stphorm #homeworkout #IGLive #giveaway

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Всего за первые 40 минут после публикации видео набрало свыше 60 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Всего на страницу красотки подписаны 12,5 миллионов людей по всему миру.

Ранее мы рассказывали, что Ана Чери поделилась по-настоящему соблазнительным фото в соцсети. На сделанном крупным планом фото модель запечатлена только по грудь, поэтому сложно сказать, что из одежды на ней надето. Розовый лиф с глубоким декольте идеально подчеркивает формы красотки, а ее легкий летний образ дополняют кокетливая соломенная шляпка и множество украшений. Девушка картинно зажмурила глаза и приоткрыла пухлые губки, подставляя лицо солнцу.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.