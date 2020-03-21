Пока весь мир уходит в тотальную самоизоляцию из-за коронавируса, американская модель Ана Чери показывает всем, как поддерживать форму во время карантина

На своей странице в Instagram 33-летняя фитнес-дива опубликовала видео очередной тренировки, передает Politeka.

И если женщины будут внимательно изучать комплекс упражнений для коррекции формы бедер и ягодиц, то мужчины тоже не обойдут вниманием ролик. Модель во всей красоте показала свою выдающуюся пятую точку в облегающем спортивном наряде.

Всего за первые 40 минут после публикации видео набрало свыше 60 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Всего на страницу красотки подписаны 12,5 миллионов людей по всему миру.

Ранее мы рассказывали, что Ана Чери поделилась по-настоящему соблазнительным фото в соцсети. На сделанном крупным планом фото модель запечатлена только по грудь, поэтому сложно сказать, что из одежды на ней надето. Розовый лиф с глубоким декольте идеально подчеркивает формы красотки, а ее легкий летний образ дополняют кокетливая соломенная шляпка и множество украшений. Девушка картинно зажмурила глаза и приоткрыла пухлые губки, подставляя лицо солнцу.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.