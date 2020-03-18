Супермодель Белла Хадид опубликовала стильные кадры со своей новой и откровенной фотосессии

Звезда мировых подиумов позировала в студии - на ней были брендовые вещи, но более всего внимание публики привлек "бра-полосочка" из латекса на теле знаменитости. Об этом пишет Politeka.net.

Топ-модель показала, по мнению многих, почему именно ее называют одной из лучших манекенщиц мира, а также в прошедшем году мировой глянец назвал самой красивой женщиной планеты. Так позировала Изабелла в достаточно аскетической обстановке, на ней были туфли на низком ходу, гольфы, юбка с разрезом, вышеупомянутый мини-бюстгалтер. Образ дополнили дерзкие детали: латексный ошейник, сигарета, перчатки, а также сдержанные укладка и макияж.

Снимки были представлены в черно-белом варианте, многие сочли данную работу Хадид-младшой одной из лучших за последнее время, поклонники же звезды в комментариях пишут, что восторгаются талантами и красотой Беллы. Были и такие, которые отметили пикантные нюансы на фото, в частности, что у модели упругая грудь, провокационный взгляд и, цитируем "манящие губки".

Напомним, Белла Хадида в белом топе с кружевными вставками вверху и с глубоким декольте развлеклась с подругой. На шее у модели блестела цепочка, а в ушах - длинные серьги.

Хадид улыбалась на первом фото, поднеся к губам бокал с напитком. Звезда пила с подругой на брудершафт.

"Сумасшедшие, мы даже не вышли из одной утробы", - подписала фото модель.

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на подиуме эффектный наряд, который предоставил зрителю возможность рассмотреть самые пикантные участки тела топ-модели практически вблизи. Так, Белла засветила свои обольстительные бедра и стройные ножки, а также частично живот.

Поклонники под впечатлением написали о выразительном притягательном взгляде знаменитости и ее потрясающих женственных формах.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".