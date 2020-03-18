18-летняя французская красотка Тилан Блондо покорила поклонников новыми фото в домашней одежде и без косметики

Юная красавица с детства занимается модельным бизнесом и уже успела прославиться, как «самая красивая девочка в мире». Блондо сражает людей наповал своей естественной красотой и любовью к совершенно простой повседневной одежде.

Как сообщает Politeka, даже на фоне ситуации с коронавирусом в Европе и повсеместного карантина Тилан не забывает делиться со своими подписчиками новыми снимками. Так, она опубликовала два новых фото, на которых она позирует в уютном домашнем образе. Модель сидит перед камерой в простых синих штанах и тонкой голубой маечке, а на одном из фото у нее на голове красуется зеленая кепка. При этом Блондо позирует без макияжа, а ее волосы свободны от укладки.

Поклонники модели сходят с ума от ее новых фото и признаются ей в любви в комментариях.

До этого мы писали о том, что Блондо показала, как одевается во время эпидемии коронавируса. Красотка опубликовала новое фото в самолете.

«Оставайтесь в безопасности! Сохраняйте спокойствие, дышите и мойте руки!!! посылаю любовь всем !!!!», – написала она из самолета.

На фото она позирует сидя в самолете, о чем можно судить по круглому окошку рядом с ней. На ее голове розовая шапка, а пол-лица закрывает маска, причем не медицинская, а обычная из поролона. А на шею она надела сверху спортивной толстовки металлическую цепь.

В комментариях поклонники Тилан отметили, что ее маска не защитит от болезни, и обвинили ее в том, что она из эпидемии делает модное течение: «Вы должны носить маску, только если вы заражены! Пожалуйста, будьте осторожны, эта болезнь – не тенденция!».

Напомним, самая красивая девочка в мире напугала видом в защитной маске: "Берегите себя...".

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