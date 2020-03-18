Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова предстала перед поклонниками в стильном луке

Красотка затянула формы в необычную рубашку с пуговицами набок, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в наряде, который выделил ее немаленькие объемы и надела пояс с буквами одного из известных брендов. Талия выделена, так, что бедра стали более заметны.

Анфиса позировала с красивой укладкой, смотря в сторону либо в камеру. Она улыбалась.

На губах телеведущей - розовая помада, а на веках ровные стрелочки.

В посте Чехова рассказала, что побывала у своего стилиста, который освежил ей цвет волос. По ее словам, несмотря на коронавирус и карантин, у парикмахера много работы.

"Все-таки ни одна эпидемия не может убить в женщинах желание быть красивыми😍", - подписала снимки российская знаменитость.

За 14 часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Анфиса, у тебя улыбается только рот. Все остальное пасмурно", "Анфиса привет, я смысл жизни потерял вообще,как быть?может умереть?", "Анфиса, милашка и очаровашка, мне очень нравится ваша рубашка! Обожаю синий цвет в любых его оттенках)🔥🔥", "Моя любимая Рубашка ❤️❤️❤️", "И даже эта черная рубашка обалденно красива, как синяя😂", "Классная стрижка! Цвет волос 🔥🔥🔥", "Сколько стоит такая стрижка ? Вам очень идет 😍", "Вауууу, красавица😍😍😍😍😍", "Очень красивая Анфиса 🔥", "Анфиса, рубашка 🔥отметьте, плиз", "У вас шикарные и волосы и рубашка !!!👍🏻🎈", "Стрижка более молодит❤️❤️", "Как всегда шикарны 👏👏😍😍😍", "Вид шикарный💖👍", "Цвет действительно заставляет волноваться мое сердешко!", "Отличная прическа👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова предстала в легком платье с немаленьким декольте. Наряд не только выделил пышную грудь знаменитости, но и тонкую талию. Пышную юбку развеивал ветер.

Анфиса дополнила летний образ солнечными очками и маленькой цепочкой на шее.

Красотка улыбалась, подняв голову к небу. Вид у нее был счастливый.

На время карантина звезда планирует пойти на курсы, посмотреть сериал и заняться другими вещами, на которые не хватало времени.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".