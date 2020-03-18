Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, опубликовала новое фото с обложки модного журнала

Девушка завоевала большую популярность, ее приглашают на различные показы и для съемок в журналах, пишет Politeka.net.

Несколько часов назад Белла разместила фото, на котором на позирует на обложке Vogue. На звезде - необычный наряд.

Верх имеет разрезы в пикантных местах, из-за чего видно, что Хадид без белья. Вырезы открывают вид на упругое тело знаменитости и тонкую талию: "Настоящая жара".

Также на модели - брюки-клеш, которые создали иллюзию, что ноги еще длинее, чем на самом деле.

На ногах Беллы - белые балетки с острым носком.

Завершило образ крупное ожерелье на шее.

Звезда распустила волосы, на ее лице - макияж с акцентом на глаза. Она выпрямилась, подняла подбородок и смотрит вверх.

В таком виде Хадид предстанет в апрельском номере Vogue в Корее.

"Мне смешно писать о моей работе в это время хаоса, но в то же время я чувствую себя очень благодарной за этот момент с @voguekorea и @luigiandiango ... Апрель 2020 ... ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ И ЖИТЬ ... 🖤 Спасибо 🖤", - подписала фото знаменитость.

За пять часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали девушке массу комплиментов, в частности, назвав ее великолепной.

Напомним, Белла Хадид поделилась сториз. На кадрах стройная модель позировала в топе и штанах с низкой талией, кроме того, звезда подиумов была явно без бра под кофточкой.

Анатомические особенности ее груди были отчетливо заметны на снимке.

Хотя и возможности открыто прокомментировать фото у фанов не было, все же есть уверенность, что оно бы получило массу комплиментов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид поразила своих поклонников невероятной красотой. Белла предстала на кадре в обычном свитере, но внимание поклонников было полностью сосредоточено на ее внешности. Легкий мейкап прекрасно подчеркнул ее идеальные черты лица.

Пикантности снимку она добавила, задрав обнаженную ногу.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".