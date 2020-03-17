Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников новым фото с отдыха

Звезда позировала на пляже возле пальмы, пишет Politeka.net.

Чехова предстала в легком платье с немаленьким декольте. Наряд не только выделил пышную грудь знаменитости, но и тонкую талию. Пышную юбку развеивал ветер.

Анфиса дополнила летний образ солнечными очками и маленькой цепочкой на шее.

Красотка улыбалась, подняв голову к небу. Вид у нее был счастливый и непринужденный.

"Жизнь преподносит нам новый урок! Обстоятельства бывают сильнее нас😬 И, запуская шарик в небо, мы их точно не заказывали🤷🏻‍♀️", - написала Чехова.

Звезда призналась, что даже не могла представить, как между странами закроют границу.

"Сначала я начала чувствовать себя заключенной, ведь с моей страстью к путешествиям международный карантин, всё равно что тюрьма☹️ Но, вспомнив про всеми любимый «поток» и моё стремление к осознанности, я остановила течение унылых мыслей, и начала прикидывать, как я могу использовать данные карантинные обстоятельства себе на пользу🤔", - продолжила звезда.

Далее артистка рассказала, что планирует пойти на курсы, посмотреть сериал, разобрать все вещи в доме, избавиться от кучи ненужного и так далее.

"Может, наконец, запущу свои вебинары, которые давно зреют, но все руки не доходят до их воплощения😬 Ну и, наконец, стану образцовой Матерью, каждый день, проводящей время с ребенком🤗 А у вас какие планы на карантин?", - поинтересовалась телеведущая.

За 40 минут пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"Кстати, все символично😂 символ года кораблик🛥утонул в воде 🌊... 😂напутешествовались нынче(", " Поехать в Сочи с детьми)", "Анфиса . Вы прелесть !!! Любим вас ❤️🌹На Алтай , Курилы планируете ? ... мемуары тоже можно начинать писать 😂👌", "Путешествиям быть! Эльбрус, Алтай, Байкал, Дальний восток... столько мест, не затёртых локаций и новых впечатлений...", "Куколка", " А йога такой же обряд антихриста, он тоже выборочно людей уничтожает, los angeles мать вашу)))", "Буду образцовой матерью звучит смертельно😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".